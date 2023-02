Video: Registran balacera a las afueras de la Universidad Externado

Los disparos fueron y vinieron a mansalva por al menos 3 minutos, pero este tiroteo habría culminado con el presunto delincuente capturado.

“Soy estudiante de la Universidad Externado y fui testigo de la balacera. Estaba en los edificios de abajo de la Circunvalar y necesitaba subir a los edificios HI, pero empecé a escuchar disparos. Personal de seguridad me detuvo y me dijeron que no era seguro hacerlo. Ellos me dijeron que algo estaba pasando con un ladrón o un delincuente. No fui capaz de subir y cuando pasé la calle nos acorralaron contra la pared para que no sucediera nada grave. Luego todo fue controlado por la Policía”. Declaró un estudiante.

Por el momento se sabe que ninguna persona resultó herida.