Video: policía ‘influencer’ protagonizó tremenda pelea en Cali

¿Recuerdan a Gina Pinzón?, hace unos años se hizo muy famosa luego de llamar la atención del cantante Nicky Jam. A esta atractiva patrullera se le identifica como Gina Pinzón, pero quienes la siguen en redes sociales saben que se hace llamar ‘Alexa Narváez’.

Al parecer, la policía habría dejado una motocicleta parqueada frente al garaje de la vivienda de una vecina lo que desató la fuerte pelea. Aunque en la grabación la mujer no aparece uniformada, los mismos internautas la identificaron, pues es famosa en redes sociales como Instagram, donde acumula más de 1 millón de seguidores.

En el clip grabado por otra persona se observa a Narváez vestida como civil increpando a otra mujer con una actitud desafiante. “¿Cuál es su inconformismo, señorita?”, dice la policía, mientras se acerca a la vecina.

Después de que esta última le dice que la moto está “tapando” la entrada, la patrullera sugiere que la mujer no le había hecho el reclamo antes. “¿Por qué no me dijo nada? Si usted gusta con mucho gusto... o sino llamemos a la Policía”, agrega.