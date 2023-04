Video: ministra Cecilia López le manda duro mensaje a Minminas

En medio del Gran Foro Perspectivas Económicas 2023 organizado por El Colombiano se armó una polémica por un mensaje que la ministra de Agricultura, Cecilia López, le envió a su compañera de gabinete, la ministra de Minas, Irene Vélez. Le recomendamos: “Cifras de reservas de gas no son falsas”: Minminas tras polémico informe

“Como viene la ministra de Minas, yo tengo un mensaje: a mí me enfurece que nosotros los países en desarrollo adoptamos el discurso de los países ricos, entonces estamos diciendo que hay que proteger el mundo, etcétera, y no se dan cuenta que lo que nos están exigiendo a nosotros es exactamente lo que ellos no hicieron”, indicó López, durante el panel.