La vicepresidenta fue auxiliada rápidamente por las personas que se encontraban a su alrededor.

El evento donde se presentó el incidente era un encuentro entre el presidente Iván Duque y estudiantes para escuchar sus necesidades.

“Volvamos esta la oportunidad para que rápidamente tengamos ese Gran Pacto por la Juventud de Colombia. Y no es político, no es ideológico, no es partidista y, sobre todo, no debe ser electoral”, dijo el jefe de estado.

A la convocatoria asistieron 36 jóvenes vinculados a diversas instituciones públicas y privadas de formación profesional, técnica y tecnológica de Bogotá, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Huila, San Andrés y de varias comunidades indígenas del Cauca. Otros 15 estudiantes participaron de manera virtual.