Video: Juez niega medida de aseguramiento a Aída Merlano

El togado argumentó que no se debía imponer otra medida de aseguramiento debido a que la excongresista se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor cumpliendo condena interpuesta por la Corte Suprema por otros delitos. Lea aquí: Tres abogados a declarar en la Fiscalía por fuga de la excongresista Aída Merlano

“Antes que analizar las causales, hay que valorar que la investigada se encuentra actualmente en un centro penitenciario y carcelario. Algo que no analizó el ente investigador”, expresó el juez.

Igualmente, el juez argumentó que no es un peligro para la sociedad y no recae el riesgo de no presentarse a las próximas audiencias debido a que se tienen las garantías de que Merlano está actualmente en un centro penitenciario.