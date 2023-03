Video: ‘El Negro Ober’ llegó esposado de pies y manos a nueva cárcel

El hombre no escatimó en improperios en contra de los funcionarios del penal. Maldice varias veces e, incluso, le dice “Cara de mond, hijueput**” al director mientras insiste en que solicita revisión. “Primera vez que me esposan de manos y pies en mi tercer carcelazo, ¡maldita sea!”.

Director insubsistente

“Encontramos una total ineptitud por parte de algunos funcionarios que no les duele, no les interesa. Tenemos claro que quien permite el ingreso de un celular, permite el ingreso de armas”, puntualizó el director del Inpec. Lea aquí: “Mi hijo no está bien de la cabeza”: madre de ‘El Negro Ober’

Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación anunció que abrió la investigación pertinente para identificar los responsables de los beneficios que ‘El Negro Ober’ habría tenido en la cárcel de Girón.

Según Gutiérrez, en este caso estarían involucrado hasta 15 funcionarios del Inpec.