Video: Casi linchan a hombre por pegarle a estatua de la Virgen del Carmen

En el marco de la conmemoración de la patrona de los conductores de carga, un hecho insólito llamó la atención de los presentes. Los seguidores de la virgen no le perdonaron lo que consideran “irrespeto”. Lea también: Polémica por licor Aguardiente Amarillo: no se puede vender en Bogotá

Las reacciones

Los comentarios en redes sociales tras la publicación del video no se hicieron esperar. “La gente no respeta las creencias y tradiciones ajenas”, “este mundo es una locura, qué falta de respeto con los devotos, está bien que muchos no estén de acuerdo, pero tampoco para desquitarse con una estatua”, opinaron algunos cibernautas.