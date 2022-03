Acto seguido, narró que viajó desde Medellín a Santa Marta sin ningún contratiempo y, que el pasado jueves, cuando se disponía a regresar a Medellín en las mismas condiciones, se le acercó un funcionario de la aerolínea y la requirió para etiquetar el equipaje.

“Al llegar introduje mi morral en la estructura que disponen para verificar que no supere el peso y tamaño, efectivamente mi morral cumplía con los requisitos; la persona que estaba parada en el mostrador mira mi carriel y me dice que tiene que ir adentro del morral, cosa que no podía ser porque no cabe y de lo contrario debía pagar adicional unos $150.000 por llevar mi carriel”.