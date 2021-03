Un video en el que una enfermera le aplica la vacuna a una adulta mayor, sin que la jeringa contenga el líquido del biológico, se hizo viral este jueves.

Las imágenes fueron grabadas en una clínica de Floridablanca. En ellas se observa a la adulta mayor, identificada como Celina Bautista de Alvarado de 82 años, sentada en una silla, mientras que una familiar graba todo el procedimiento.

La enfermera procede a aplicar la vacuna, pero se ve que la jeringa no tiene el líquido. Al instante se da cuenta de su error y de nuevo procede a chuzar a la paciente, esta vez de manera correcta, con el líquido dentro de la jeringa.

El infortunado suceso ocurrió este jueves a las 2:53 p.m.

“La enfermera no dio ninguna explicación, no me dio la cara. Hay muchas dudas, por ello elevamos una queja ante el Ministerio de Salud. La única explicación que nos dio la clínica es que se trataba de un error, sin embargo, nos quedan muchas dudas de que fue lo que le aplicaron”, sostuvo Dayanna Hernández Alvarado, nieta de Celina, y quien fue la persona que grabó el video.