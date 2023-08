Video: 95 niños resultaron intoxicados por alimentos que suministró el PAE

Sin embargo el centro colapsó, ya que no tenía capacidad para atender esta emergencia sanitaria de tantas personas a la vez. La crisis terminó de evidenciarse ya que no había medicamentos para atender a los menores.

Del mismo modo, los menores tuvieron que ser atendidos en el piso con colchonetas tiradas en el piso, y las 2 únicas enfermeras que se encontraban en el lugar no pudieron manejar tan complicada situación, la cual tenía como protagonistas a ellas y a los casi 100 menores.

Una de las madres de los menores dijo: “el único centro de salud que tenemos no cuenta con un médico presencial, sólo tiene dos enfermeras, no tenemos insumos ni medicamentos, nada más hay tres camillas, la situación aquí, en el corregimiento de San Javier de La Sierra, es crítica en materia de salud, porque no tenemos derecho a enfermarnos”.

“No había insumos para canalizar, nos tocó ir a las droguerías para comprar lo que se necesitaba, pero lo triste fue que en las farmacias tampoco había los suficientes insumos”, añadió la mujer. Lea aquí: Intoxicaciones con productos químicos: ¡Ojo a los descuidos fatales!

Hasta el momento la Secretaría de Salud no se pronunció al respecto y los administradores del programa de alimentación escolar del PAE, tampoco, de momento solo se ha llevado a cabo una reunión donde también participaron funcionarios de la secretaría de educación. Las clases fueron suspendidas por tiempo indefinido.