Vía Twitter: viceministra de Empleo y Pensiones confirmó su renuncia al cargo

Se confirmó a través del Ministerio de Trabajo este viernes la renuncia de la viceministra de empleo y pensiones, Flor Esther Salazar. Su salida ya fue confirmada vía Twitter, y esta se suma a la de la viceministra de Minas, Belizza Ruiz, quien dejó el cargo en medio de una polémica con la ministra Irene Vélez.

La carta a la ministra no presenta motivos específicos, solo menciona en una de las partes: “agradezco la confianza por parte suya y del presidente Gustavo Petro, estaré presta hacer entrega del cargo a quien usted indique”. Lea también: Reacciones en Twitter tras las reformas de Petro ante el Congreso

Se veía venir

Esta renuncia no fue muy sorpresiva para algunos; iba tomando forma conforme los días, pues en una anterior ocasión la viceministra Salazar habría notificado que no tenía aún equipo y que éste era urgente ya qué la reforma pensional no daba espera al ser una prioridad en la agenda del Gobierno.