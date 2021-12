Según planteó el mandatario local en una entrevista concedida a El Espectador, luego de que Mapfre firmara un acuerdo para cubrir $3,82 billones de los $4,3 billones calculados por la Contraloría en su proceso de responsabilidad fiscal por Hidroituango, EPM habría conseguido oxígeno financiero para continuar con esa megaobra y la venta de su participación en UNE ya no sería una prioridad.

Al ser interrogado por los plazos de esta última cláusula, el mandatario precisó que estaría vigente hasta agosto de 2024, y que, en caso de no ser extendida, se mantendría en firme la venta de las acciones en el primer semestre de 2022, buscando que EPM no perdiera “$2 o $3 billones de valor” de su inversión en UNE.

Mensajes contradictorios

Aunque según planteó Quintero el pago por Hidroituango habría aliviado la presión financiera sobre EPM, sobre la mesa de Millicom aún se mantendría la propuesta de que el Municipio recuperara el control sobre UNE, buscando convertirla en un motor para invertir en mejorar las redes y la infraestructura de telecomunicaciones locales.

“Retomar el control permitiría que las inversiones que hace Tigo Une en la ciudad fueran más potentes y permitirían avanzar en el proceso de hacer de Medellín un valle de software”, dijo el alcalde.

Guillermo Maya, magíster en Economía de la New School for Social Research de New York y uno de los académicos que ha estudiado el debate, plantea que, pese a los anuncios del alcalde, EPM sigue contra la espada y la pared, ya que las mismas razones que justifican la venta son las mismas que podrían ahuyentar a los inversionistas interesados.

Mientras por un lado la empresa argumenta que no tiene sentido seguir con una participación mayoritaria (50% más una acción) que no permite tener poder de decisión, los inversionistas pueden ver esas condiciones como un factor adverso, dice.

“La pregunta es quién estaría dispuesto a comprar el 50% más una acción para estar bajo el control de Millicom”, planteó el profesor.

Desde el punto de vista financiero, el economista y experto en servicios públicos Luis Guillermo Vélez (quien se ha pronunciado a favor de la venta), consideró que el mensaje es confuso, ya que la ecuación financiera de EPM (en donde sus gastos de funcionamiento, su deuda y sus transferencias siguen incrementándose) no encajan con una nueva inversión para retomar el control de UNE.

Olga Lucía Arango, presidenta de Sinpro, también consideró que, aunque el alcalde se quedó sin su razón principal para vender UNE (los recursos de Hidroituango) revivir la idea de retomar el control preocupa en lo financiero.

Para profundizar en las declaraciones del alcalde, EL COLOMBIANO pidió a la alcaldía ampliar su versión, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.