Vandalizan estaciones de Transmilenio en jornada de protesta en Bogotá

“Estás acciones de ‘protesta’ a esta hora en la Calle 26 con vandalismo pierden cualquier sentido. Los recursos públicos en estos momentos deben destinarse a quienes más lo necesitan, no a reparar infraestructura pública vandalizada irresponsablemente”, indicó el secretario de Gobierno.

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que “jóvenes inconformes terminan siendo vándalos encapuchados”, quienes además de causar aglomeración vandalizaron estaciones, paraderos y comercios.

La mandataria agregó que este tipo de manifestaciones no hacen parte de las protestas legitimas. “Esto no es protesta legítima de ningún tipo. Es vandalismo organizado para beneficio político de extremistas que no vamos a permitir”, indicó.