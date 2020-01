Van 22 homicidios en el Cauca en lo corrido de 2020

Las anteriores iniciativas también están respaldas por la operación Atalanta, que no es más que la implementación de una amplia estrategia en seguridad implementada en el norte del Cauca y sur del Valle para cerrarle el paso a los corredores usados por los delincuentes y contrarrestar así el narcotráfico.

Aun así, las muertes violentas aún se presentan en medio de una comunidad que no oculta el temor que siente al ver que todos los hechos suceden con los mismos patrones: personas que no son de la zona llegan a estas localidades y luego aparecen muertas. En otros casos, aparecen torturadas o quemadas, como el caso del docente de Caloto, Efraín Cabal Rendón, quien apareció calcinado al interior de su automotor tras ser plagiado en dicho municipio.

“La activación de la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra No. 4, con jurisdicción en todo el departamento y la ubicación del puesto de mando estará entre Guachené y Puerto Tejada, y la unificación de la jurisdicción militar del Departamento bajo el Comando Especifico del Cauca permitirá afectar directamente los grupos armados que delinquen en esta zona y que están detrás de los homicidios”, dice el secretario del gobierno del Cauca, Luis Angulo.

De igual forma, se ofrece una serie de recompensas a las personas que brinden información sobre los responsable de estos actos delictivos, con las cuales se espera den algún resultado.

En contraste con esa aseveración, está la versión compartida por líderes sociales de estos municipios, quienes se muestran preocupados por el mensaje retador de los hechos delictivos.

“Las muertes violentas cada día aumentan y a pesar de tener Ejército y Policía, la ola de inseguridad es realmente alarmante, a la delincuencia ya no le importa atacar a las personas en horas del día, en Caloto no ve que la institucionalidad local, departamental y nacional no se ve reflejada cuando se trata de protegernos”, relata un líder social de este municipio, quien exigió mantenerse en el anonimato.

Los anterior también se vive Buenos Aires, donde el Resguardo de Pueblo Nuevo denunció que familias de desmovilizados amenazados y asesinados, como Manuel Santos Yatacué Ramos, fueron sacadas de sus lugares de residencia y acompañadas hasta un espacio nativo ubicado en el sector de Cascajal para así salvaguardar sus vidas.

“En el sitio conocido como La Torre, en La Elvira, donde los grupos a margen de la ley se mueven en medio de los soldados, eso nos preocupa mucho porque no están cumpliendo con el ejercicio que debe hacer el Ejército, que es la de la garantizar la protección de la vida de los ciudadanos”, reza la denuncia hecha por el resguardo de Pueblo Nuevo.

Ese, entonces, es a grandes rasgos el escenario que enfrentará el presidente a su llegada, con el propósito de poner en marcha ese componente militar, con la esperanza de materializar ese anhelo de la comunidad campesina e indígena de vivir, por fin, en paz.