“Ha habido consenso en no tocar a la clase media, en no aumentar la base de personas naturales en renta, en no afectar el IVA, en no afectar a los pensionados, sino en acudir a expresiones como la de la Andi, que ha señalado que el sector empresarial quiere contribuir a este propósito. Va por buen camino la construcción de consensos”, señaló Restrepo.

Sobre la pregunta de si este proyecto se presentará antes de que termine este período, manifestó que se aprovechará al máximo esta legislatura para la construcción de consensos, por lo que “hay que acertar y no acelerar” en la presentación.

Del mismo modo, destacó la importancia de implementar esta reforma tributaria, ya que “hay una realidad compleja en las finanzas públicas, una necesidad imperiosa desde lo social y desde el equilibrio económico como resultado de esta pandemia que necesita ser atendido, es un tema prioritario para la estabilidad”.

“Aquí lo importante es trabajar para que efectivamente pase una reforma social porque no puede dar espera atender a tantas personas que se han visto afectadas por la pandemia. ¿Cómo no va a ser prioritario que los jóvenes puedan tener un empleo y oportunidades? “, destacó José Manuel Restrepo.