“Vamos a salir de esto”: médica cartagenera condecorada por Iván Duque

“Se siente una satisfacción muy grande, es un reconocimiento que no es para mí, sino para todo el personal de la salud que está trabajando hombro a hombro, dándolo todo en el contexto de la pandemia y sí pienso que en estos momentos de tanta incertidumbre y estrés, el homenaje al cuerpo médico es más que justo y merecido y que haya sido en Día de la Independencia tiene el significado de que nos vamos a librar de esta situación tan difícil”, concluye. (Le puede interesar: Médico con coronavirus: “Pasaba las noches pensando que me iba a morir”)

Lilian, junto a sus familiares, después de ser condecorada.//Foto: Cortesía.

Días difíciles

Lilian sabe perfectamente cómo luce el coronavirus, porque lo enfrentó de tú a tú: ella misma fue paciente COVID-19, estuvo a punto de morir y, tras pasar los días más difíciles de su vida, ha vuelto a una Unidad de Cuidados Intensivos para ayudar a sobrevivir a pacientes COVID, ayudarles a salir de una pesadilla de la que ella ya despertó.

“Una noche me levanté y perdí la fuerza y me dejé caer en el piso. No podía timbrar, coger el teléfono o gritar. Ahí me quedé durante tres horas, en medio del vómito, llorando y sola”, recuerda la doctora, que pasó quince días hospitalizada y llegó a sentir dificultad respiratoria severa.

“Un par de noches sentí que no podía más. Que hicieran lo que tuvieran que hacer para quitarme la asfixia, pero yo sé que la mortalidad de los pacientes intubados es muy alta, entonces tenía miedo que me intubaran y así pasaba la noche pensando que me iba a morir. La fortaleza de mi familia, mi exesposo y algunos de mis amigos, y la esperanza de ver a mis hijos fue lo que me mantuvo con la energía para poder navegar en esos días”.