“Vamos a matar inocentes”, la macabra amenaza de líder de Los Rastrojos

“A mi mujer no la van a poner a pagar por los actos míos, yo pago y me hago responsable de mis actos; mi mujer no tiene nada que ver en nada... se murió el fiscal Pecci, también se puede morir cualquier fiscal. Estoy decidido hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o acabo con todo, que Dios los bendiga” amenaza en el video.

Julieth Vanessa Martínez Cantillo fue capturada en un popular barrio de Bogotá en un operativo realizado por la Policía, el Gaula Élite, el Gaula y Comandos de Operaciones Especiales. Las autoridades informaron que su actuar delictivo afecta directamente a la capital del Atlántico, ya que quedó a cargo de la renta criminal una vez su esposo fue capturado.

Un juez emitió la orden de captura contra la mujer como presunta responsable de los delitos de concierto para delinquir y extorsión.