“Acabamos de firmar frente a todos los colombianos el decreto a través del cual se protocoliza y se lleva a la regulación legal el plan nacional de vacunación”, anunció el presidente Iván Duque durante la transmisión de su programa informativo sobre el estado del coronavirus el país.

Fuerzas Militares y Policía apoyarán la logística de la vacunación anti COVID

El mandatario firmó en Coveñas el decreto ( a la espera de numeración) mediante el cual se dará el marco normativo para el inicio del Plan Nacional de Vacunación en los próximos días, asegurando que todo el pueblo colombiano podrá acceder a la información de manera transparente.

El presidente Iván Duque anunció que Colombia iniciará la jornada masiva de vacunación contra el COVID-19 el próximo 20 de febrero, señalando que en las próximas semanas se seguirá haciendo la preparación correspondiente. Durante estos 22 días “estaremos entregando comunicación efectiva, haciendo pedagogía y campañas, donde tendremos toda la logística dispuesta con las redes de salud locales y donde trabajaremos con las EPS como está previsto en el plan nacional de vacunación”, señaló el mandatario.

Defendió su Plan Nacional de Vacunación asegurando que por medio de él pueden iniciar con la garantía de que habrán vacunas suficientes para toda la población y que de otra manera habrían corrido el riesgo de no poder garantizar el acceso a todos los colombianos.

De igual manera, Duque señaló que ya Colombia tiene aseguradas los 35 millones de vacunas contra el COVID-19, luego de que se cerraran los acuerdos con Moderna y Sinovac para la adquisición del remanente adicional.

De esta manera, a las dosis de vacunas que ya estaban aseguradas para 29 millones de colombianos, se suma la adquisición de 10 millones de dosis con Moderna, para inmunizar 5 millones de colombianos (son dos aplicaciones por persona), y 2 millones y medio de dosis para 1.250.000 ciudadanos, con la farmacéutica china Sinovac.

“Eso nos permite a nosotros tener hoy la plataforma Covax, Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna y Sinovac. Con eso le informo a los colombianos que, a este momento, ya están totalmente cerrada las adquisiciones para tener garantizada la vacunación para la población objetivo que nos trazamos en el plan de vacunación”, indicó el presidente.

Duque también señaló que estos resultados son una muestra de que el Gobierno ha estado trabajando de manera rigurosa en la adquisición de las vacunas y rechazó las noticias falsas que han estado circulando sobre la falsedad de los acuerdos.

“En las últimas semanas vimos muchas noticas falsas que decían que los acuerdos no existían, que el equipo de profesionales no hablaba inglés, que no se tenía dominio sobre proceso de negociación y que no se tenía asegurada el resto de la población”, dijo el mandatario.

Colombia ha adquirido 61,5 millones de dosis de vacunas, con una inversión superior a los 2 billones de pesos, que permitirán vacunar a 35. 250.000 mil personas durante el año 2021.