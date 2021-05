El momento polémico de la entrevista, y que se volvió viral en redes sociales, se dio cuando Rincón dio paso a comerciales y le adelantó al exmandatario lo que le iba a preguntar una vez volvieran.

“Muchos colombianos y colombianas se sienten ofendidos por la retórica de Álvaro Uribe Vélez”, dijo el periodista.

De inmediato, Uribe quien lo interrumpió diciendo: ”Fernando yo no puedo aceptarle eso, usted me llama es a condenarme, usted no me llama para una entrevista, no le puedo aceptar esto”.

Agregó: “Yo con mucho gusto le quiero responder todo, pero no con sus bravuconadas, yo le pido que me respete”.

Uribe Vélez afirmó que la entrevista era una emboscada.

Al respecto, Rincón le respondió “le estoy transmitiendo el sentir de colombianos y colombianas (..) no es ninguna bravuconada, yo lo estoy respetando”.

A continuación la entrevista de Álvaro Uribe en ‘Conclusiones’