Uribe respondió a acusaciones de Salvatore Mancuso sobre masacre en El Aro

Cabe recordar que esta masacre fue perpetrada el 22 de octubre de 1997 en el corregimiento de El Aro, en Ituango (Antioquia), donde integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá asesinaron a 17 campesinos y otros tantos fueron desplazados de sus tierras. Lea aquí: ¿Mancuso quedará o no en libertad? Esto es lo que se sabe

Frente a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, Salvatore Mancuso aseguró que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, siempre tuvo conocimiento de la operación que derivo en la masacre del Aro. Lea también: JEP acepta el sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso

“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno. Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”, aseguró Mancuso a la JEP.