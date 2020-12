Luego de las múltiples críticas que han surgido en el país por el aumento del 5.12% del salario a los congresistas, equivalente a $34.400.000 mensuales, el líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, anunció que los parlamentarios de su partido rechazarán dicho incremento.

“Los 51 congresistas del Centro Democrático no recibirán el aumento de remuneración. Entre todos tomarán la decisión de rechazarlo o de destinarlo a una tarea social. El partido insistirá en la disminución del número de congresistas y del salario”, indicó el expresidente.

Uribe aprovechó la oportunidad para ratificar que considera importante hacer un referendo que, no solo reduzca el salario de los parlamentarios sino que modifique la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que no estén en el Congreso miembros de las Farc y para que las Fuerzas Armadas no sean juzgadas por esta jurisdicción.

El aumento del salario de los congresistas ha traído nuevamente al debate público la necesidad de bajarles los sueldos a los senadores y representantes, debido a que se considera que su remuneración no es proporcional al trabajo y profundiza la brecha de la desigualdad en el país.

Sin embargo, a las habituales críticas se le sumó el hecho de que desde el Gobierno se haya propuesto el 2% de aumento del salario mínimo, mientras a los congresistas se les incrementó el 5.12% en medio de la pandemia por el COVID-19.