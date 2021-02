Sin embargo, esto no es lo peor, según explicó el ente acusador, porque “los sacan caminando cuando están totalmente calcinados, los hacen sentar, los extintores que lleva la comunidad, los utilizan ustedes para rociarlos sobre los cuerpos de las personas quemadas”.

A pesar de esto cuenta el ente acusador no las uso y estas personas no lograron salir de la celda hasta que otro uniformado que se encontraba atendiendo un hurto en el sector y que tras escuchar lo que estaba sucediendo decide ir a ayudar en lo que puede.

La Fiscalía relata que en vez de intentar apagar la llama, Ruiz salió de la celda inmediatamente, pero según el ente acusador no hizo nada para apagarla, porque esta hubiera “podido ser controlada a tiempo si se hubiera reaccionado”, teniendo en cuenta que en la parte contigua se encontraba un extintor que había sido cargado hace un mes.

Los hechos ocurrieron el 4 de septiembre de 2020 en esta unidad policial, y de acuerdo con la Fiscalía todo empezó porque no les permitieron la visita de sus familiares. Esto generó una gran molestia, no solo de las personas que se encontraban a las afueras de la estación, sino de los reclusos al interior de la celda, quienes solicitaron que les dejaran ver a su familia y les permitieran recibir la comida y los útiles de aseo que traían.

Por esta razón, la Fiscalía procedió a imputar a estos uniformados por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio por no hacer absolutamente para socorrer a las once personas que se encontraban dentro de la celda, permitiendo así que ocho perdieran la vida.

El juez Ramiro Ordóñez Buendia negó estos recursos, argumentando que en este caso “no se cuenta con ningún elemento de juicio que le permita al despacho precisar que se está ante esa excepción de competencia de la Justicia Penal Militar, porque no se han impuesto los hechos o el material de prueba”. Añadió que es el competente para llevar a cabo estas audiencias.

Aleida del Pilar Gonzales, Jorge Eliecer Suárez Orduz y Gabriel Ruiz Moreno no aceptaron los cargos imputados por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, por la muerte de ocho personas y las lesiones causadas a tres más, durante un incendio en la Estación de Policía de San Mateo, en Soacha (Cundinamarca).

Luego fueron transportados al Hospital Cardiovascular, donde falleció el primero de ellos y el resto fueron trasladados al Hospital Simón Bolívar, donde siete más perdieron la vida.

La Fiscalía les reiteró que no lo estaba imputando por haber iniciado el fuego, pero sí por no haber hecho absolutamente nada para impedirlo, destacando que son Policías “que juraron proteger de una comunidad y no estamos hablando de cualquier comunidad, sino de los privados de la libertad“.