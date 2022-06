Un solo agente del CTI les siguió la pista a sicarios que mataron a Pecci

Lo que halló el investigador

Las investigaciones del sabueso del CTI de Cartagena, llevaron a apuntar todas las miradas a Medellín. En el material recopilado por las cámaras, el investigador pudo establecer que tres días antes, un hombre arribó al hotel donde se hospedaba el fiscal y separó una habitación en la que un día después llegó otro hombre y una mujer que se hicieron pasar como turistas, y según las interceptaciones hechas después del crimen, eran los llamados puntos o encargados de seguir cada paso del fiscal. Lea: Las conexiones criminales que convirtieron una luna de miel en tragedia

Un día después, los supuestos asesinos de Pecci llegaron a Cartagena y en una reunión que tuvieron en el barrio Getsemaní, entregaron los primeros detalles a los que serían los encargados de halar el gatillo que terminó con la vida de Pecci. Según las pruebas del investigador, el hombre y la mujer les entregaron a los sicarios mapas en hojas de cuaderno con los recorridos del fiscal y su esposa por la ciudad amurallada y el trazado de la ruta que usarían después de consumar el crimen.

Para no levantar sospechas, los sicarios se hospedaron en un complejo residencial de El Laguito, y según los seguimientos por cámaras, se reunieron con el primero de ellos que arribó al hotel en dos ocasiones: en una pizzería y en las murallas a tomar cerveza. Con el registro de identidades de los hospedajes, el investigador puso la mira en la capital antioqueña y pudo establecer que el grupo de los capturados viajó desde Medellín en rutas distintas: dos por tierra (los de los informantes y los sicarios) y uno en avión (el de la logística), quien llegó hasta Santa Marta y se devolvió en carro a Cartagena. Lea: “Fueron directo a él, a mí no me miraron”: esposa del fiscal Marcelo Pecci

“Mediante dos diligencias de allanamiento realizadas por el CTI de la Fiscalía y la Policía, fueron capturadas cinco personas por su presunta participación en el homicidio del fiscal Pecci”, informó el fiscal general, Francisco Barbosa.

A su vez, Nimio Cardozo, comisario y jefe antisecuestro de la Policía Nacional de Paraguay, dijo al diario ABC Cardinal del Paraguay que “no quisiera entrar en detalles pero si quiero informar que al terminar la operación que se inició esta madrugada, se confirmó la captura mediante las ordenes que fueron solicitadas”.