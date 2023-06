Un nuevo maletín con dinero en efectivo aparece en el entorno de Gustavo Petro

Un nuevo lío con dinero en efectivo empantana al gobierno de Gustavo Petro. Esta vez, el protagonista es Diego Enrique Vargas Vega, exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien fue nombrado en épocas en las que el director (e) era el hoy ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Según las versiones, Vargas está detrás de un maletín donde supuestamente fueron hallados $500 millones en efectivo. Lea aquí: Militares y la extrema derecha quieren frustrar el cese al fuego, según el ELN

El caso se remonta al pasado 13 de abril, cuando en la sala de juntas de la entidad fue hallado un maletín que, de acuerdo con Vargas –quien se había desempeñado nada menos que como oficial de transparencia de la Unidad–, pertenecía a un amigo suyo que estaba de visita en el sitio.

El exsubdirector, quien para el momento no había asumido en su cargo, calificó la información como “una sarta de calumnias, chismes e injurias”, precisando que –como dijo Velasco– se trataba de $5 millones y no de $500 millones, y que detrás del hallazgo no hay ninguna irregularidad o delito.

“La maleta no era mía, era de un amigo mío que, al enterarse que me iban a nombrar subdirector nacional, vino a visitarme a Bogotá, a desearme la mejor de las suertes y las mejores energías. Él vino el 13 de abril y llega con su maletín, y él se hace en sala de juntas. No en ningún puesto de mando unificado”, explicó el exfuncionario en diálogo con Blu Radio. Lea aquí: Francia Márquez será investida el jueves como ministra de Igualdad

Si bien se abstuvo de revelar el nombre del allegado que cargaba el maletín, Vargas señaló que el maletín resultó en la sala de juntas por un descuido tras una reunión informal que sostuvieron en el lugar: “Él se hace en sala de juntas. Deja su maletín con sus pertenencias. Salimos a almorzar, hablamos de la vida, charla de amigos. Y cuando volvemos me dice ‘se me quedó el maletín en la sala de juntas’. Le dije que no había ningún problema. El único error mío fue entrar, coger el maletín y decirle ‘tome, aquí está’”.

La versión indica que el allegado del exsubdirector portaba en el maletín “medicamentos, exámenes médicos y viáticos para quedarse semana y media en Bogotá (...) cómo van a caber en un maletín $500 millones”, cuestionó, al tiempo que dijo que lo que está pasando “es completamente nefasto contra mi buen nombre”.

Sobre por qué estaba en la entidad, pese a que ya no fungía como oficial de transparencia, Vargas manifestó que estaba en las labores de empalme, pues días después –por gestión del hoy ministro del Interior–, asumiría como subdirector. También atribuyó el descuido del maletín con $5 millones al “voleo y la premura con que se trabaja allá”.