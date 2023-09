UE invertirá €45 mil millones en LATAM: estos son los proyectos en Colombia

De esa cifra, ¿hay un aproximado exclusivo para Colombia?

Puntualmente en Colombia no. Hay una serie de proyectos abiertos, por ejemplo, la Línea 2 del Metro de Bogotá; o sea, presentado a un consorcio europeo, pero si no lo gana, no lo gana. Entonces si yo le digo mil, si no lo gana no son miles y entonces no, no sabemos.

Tenemos transporte público en Bogotá, y planes de conectividad para Amazonas y zonas rurales ¿Cartagena tiene algún plan puntual dentro de la agenda?

En este momento yo sé que hay un par de temas de tratamiento de agua y de transporte urbano. El principal problema que tiene América, y Cartagena no es una excepción, como no lo es Bogotá, como no los Medellín, etcétera, es el reto de pasar del transporte diesel al transporte eléctrico; y eso es un reto de décadas, ¿por qué? Hay que poner infraestructura de carga, hay que poner energías renovables, en fin.

Los autobuses diesel los cargamos sobre la marcha, los autobuses eléctricos requieren otro planteamiento de software, de depósitos, etcétera.

Es complicado, porque estamos en esa transición. Todos estamos aprendiendo. Podemos decir “esto le ha funcionado al alcalde de Barcelona y esto le ha funcionado al alcalde de Copenhague”, pero al alcalde de Cartagena a lo mejor no le funciona, le funciona otra cosa; y eso es un poco el gran reto que tenemos todos. Cómo mantener nuestro desarrollo, cómo seguir potenciando la inclusión social, pero al mismo tiempo ir progresivamente transicionando en temas verdes y siendo respetuosos y disminuyendo la emisión de CO2.

En febrero de este año mencionó que el Fondo Europeo para la paz no va más, pero dijo que esperaba volver con buenas noticias, ¿tenemos buenas noticias?

El Fondo Europeo para la paz, es un instrumento que canaliza la financiación para la paz.

Podemos hablar de que es un instrumento, si quiere usted, totémico. En el sentido de esto, es lo más visible. Lo que sí le puedo decir es que Europa y los Estados miembros de la Unión Europea van a seguir apoyando al gobierno y a la sociedad de Colombia en sus esfuerzos de paz; que sea con un fondo europeo o que sea por otro mecanismo.

El tema digital es el plan de Colombia para incrementar la conectividad y esa conectividad es paz total, ¿por qué? Porque esos zonas de Colombia donde hay menos conectividad, hay algunas que son barriadas de grandes ciudades, pero hay otras que están en el campo, la selva, colectividad rural, que eso es lo que también ayuda a desenclavar esos territorios, traer el Estado, traer servicios y eso ayuda a la paz.

Podemos hacer muchas cosas que no sean paz, paz solamente; sino que sean mejorar los dividendos de la paz.