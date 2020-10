La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín concedió este viernes el hábeas corpus presentado en favor del suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, y ordenó su libertad inmediata.

La libertad fue concedida dado que la Fiscalía no cumplió con los requerimientos una vez se registró la detención del mandatario suspendido, por lo que el tribunal no descartó en asegurar que no hay ninguna razón atendible, que justifique válidamente la tardanza en que en este caso ha incurrido la Fiscalía para formalizar la detención de Gaviria.

“Observa este juez para entender tan flagrante mora en las actuaciones que, a la luz de la realidad del caso, la normatividad aplicable, y las enseñanzas de la jurisprudencia y literatura especializada, se requerían para finalmente formalizar la detención del procesado en su lugar de residencia, de modo que las omisiones o tardanza de las autoridades en cumplir sus obligaciones constitucionales y legales, no se le pueden trasladar al detenido en desmedro de sus derechos y garantías fundamentales, colocándolo en una clara situación de desventaja al ver restringido de manera desproporcionada su derecho a la libertad”, reposa en la providencia.

Tras el reproche del tribunal a la Fiscalía, la corporación judicial consideró que la conclusión a la que se arriba en este caso no es “gratuita”, y surge como consecuencia de un proceder irregular que mantiene privado de su libertad al suspendido gobernador más allá de la barrera de los 120 días sin que la Fiscalía haya calificado el mérito de la instrucción.

“Que corresponde desde el 6 de junio de 2020, fecha en que se torna vigente la suspensión en el cargo por la publicación oficial del Decreto, de modo que la causal de libertad solicitada era procedente, por lo que mantener privado de la liberad al procesado se erige en una clara vía de hecho”, dice el documento.