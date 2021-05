Luego la alta magistrada, antes de iniciar con la lectura de las consideraciones de su decisión, dijo que la Juez 28 Penal de Conocimiento, incurrió en un error, al no permitir que se presentará el recurso de reposición (que se lleva a cabo en el mismo juzgado) y si el recurso de apelación (que si se lleva a cabo en el Tribunal), pero que ninguno de los intervinientes dijo nada.

Por último, frente a este caso en específico, agregó que esas afectaciones pueden enmarcarse en procesos por delitos diferentes como constreñimiento y amenaza a testigos, “sin embargo, ni las intimidaciones, hostigamiento, amenazas, ataques, persecuciones se contemplaron en la formulación de imputación, por lo que no es dable valerse de ellos para aducir la condición de víctima dentro del presente proceso que solo está siendo adelantada por soborno a testigos y fraude procesal”.

En la última parte de la audiencia, la alta magistrada se refirió a la confirmación de la negativa del reconocimiento de víctima al al periodista Gonzalo Guillén, porque según ella no tenía competencia para emitir un pronunciamiento incluido en la agenda de la apelación : “el cual no obstante no fue sometido a consideración de la juez de primera instancia”.

Contra esta decisión no procede ningún recurso y tras esta decisión el proceso debe regresar al juzgado de conocimiento, donde se deberá continuar con la audiencia de preclusión de la investigación que fue solicitada por la Fiscalía.