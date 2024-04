Tribunal niega nulidad y la investigación contra Jhon Poulos se mantiene

Ad portas de que la justicia defina si el ciudadano estadounidense, Jhon Poulos, es declarado culpable o inocente por el feminicidio de Valentina Trespalacios, su defensa perdió un recurso con el que buscaba tumbar el proceso.

El recurso fue presentado por el abogado de Poulos, Fredy Espíndola, alegando que el juez no le permitió interponer un recurso de apelación a la decisión de no permitir que la declaración de Santiago Luna Bonilla, novio de Valentina Trespalacios, fuera incorporado al proceso. No deje de leer: Aplazan audiencia de John Poulos tras sufrir un ataque de ansiedad

Esa solicitud fue estudiada por el Tribunal Superior de Bogotá, que negó la nulidad del proceso, pero sí consideró que el juez vulneró el derecho fundamental al debido proceso al no haber permitido que el abogado defensor presentara los recursos que establece la ley.