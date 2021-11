Una nueva masacre se presentó en las últimas horas en el municipio de El Retorno, Guaviare, donde tres personas fueron asesinadas.

De acuerdo con información entregada por el coronel Fernando Antonio Díaz Muñetón, comandante de la Brigada 22 del Ejército, el triple homicidio fue perpetrado por la estructura primera de las ‘Disidencias de las Farc’ al mando de alias ‘Diomer’.

El coronel agregó que se está investigando si estas tres personas fueron asesinadas por “conductas directamente que tienen que ver con la situación de narcotráfico que se mantiene sobre ese sector del departamento”.

Las autoridades además anunciaron que se acordó una recompensa de 20 millones de pesos, a quien dé información sobre los responsables de este hecho.

Pocas horas antes este grupo armado emitió un comunicado, que según medios regionales, fue difundo a través de redes sociales y en el que le ordenan a toda la población no movilizarse desde El Paz al Retorno y al revés. “No queremos ver a nadie circulando por estos lugares hasta el 15/11/2021, cumplan o no responderemos a quienes se atrevan a desafiarnos. No responderemos por muertes, desapariciones o quemas de carros”, indicaron.

Ante este panfleto las autoridades dijeron que están investigando las amenazas.