Tras primer caso de Covid-19, Colombia pasa de la prevención a la contención

Una joven colombiana de 19 años, que llegó proveniente de Milán, Italia, el pasado 26 de febrero, se convirtió este viernes en la primera persona contagiada con coronavirus en el país, después de haberse practicado la prueba el pasado 3 de marzo. (Lea aquí: Joven que llegó de Italia es el primer caso de coronavirus en Colombia)

“Hoy tenemos el primer caso, lo cual era cuestión de días que ocurriera”, señaló el secretario Distrital de Salud, Alejandro Gómez, declaración que reconfirmó lo dicho por el entonces ministro encargado de Salud, Iván Darío González, quien en reiteradas ocasiones, antes de la llegada de los repatriados al país desde Wuhan, China, ya había anunciado que a Colombia iba a llegar el virus.

Por eso, el propio presidente de la República, Iván Duque Márquez, resaltó que el país pasaba de una primera fase de preparación y prevención a la fase de contención, la cual se centralizará a través del Ministerio de Salud, para que se maneje toda la información de una manera “confiable, veraz y sujeta al flujo de información de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

El llamado al pueblo colombiano fue el mismo: tranquilidad, ya que aunque se presentó el primer caso confirmado en el país, este no representa mayor peligro para la ciudadanía. “El país puede estar tranquilo que estaremos trabajando de manera controlada y eficiente para manejar esta situación, para lo que el país está preparado desde hace varias semanas”, dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Al mensaje del funcionario se unió el presidente Duque, quien destacó que en este momento es cuando el país demanda que estemos unidos y que tomemos todas las medidas de prevención e higiene. “Debemos obrar con precaución, pero no podemos dejarnos llevar por el pánico ni por la paranoia. Con la debida preparación, esto no puede conducir a la parálisis del país”, recalcó el mandatario. (Le puede interesar: No podemos dejarnos llevar por la paranoia: Duque sobre coronavirus)

Ruiz aclaró que este caso no representa ningún peligro específico si se mantienen los protocolos del aislamiento, como parte de tranquilidad, a pesar del pánico que ha generado desde hace semanas el panorama mundial de esta enfermedad, la cual ha superado los 100.000 contagiados y los 3.400 muertos en todo el planeta, según las cifras de la OMS.

“El Ministerio desde el inicio de la epidemia en el mundo adelantó los protocolos respectivos de prevención que se han venido ajustando en la medida que se ha elevado el riesgo. Esta semana se desarrollaron reuniones con Secretarios de salud, EPS e IPS para establecer el plan de respuesta ante el ingreso de la enfermedad”, destacó Ruiz.

Así mismo, el titular de la cartera recalcó que todos los protocolos están establecidos y que se está trabajando de manera eficiente para controlar esta situación, la cual ha tenido una preparación desde hace varias semanas. A partir de este 6 de marzo, se da por finalizada la etapa de prevención para iniciar la fase de contención.