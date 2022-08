Transmisión de mando: las reformas que se vienen para la Policía Nacional

Este viernes se realizó la ceremonia de transmisión de mando de la Policía Nacional, donde el mayor general Henry Armando Sanabria se posesionó como nuevo director de la institución en medio de una ceremonia a la que asistió el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, además de la participación histórica de un grupo de la población civil. Lea: Excomandante de la Mecar ahora es el director de la Policía Nacional

Durante el evento, que se llevó a cabo en la Escuela de Cadetes de la Policía ‘General Francisco de Paula Santander, el mandatario se refirió a la propuesta de cambiar el concepto que se ha tenido en el país hacia la seguridad humana, que ha venido insistiendo desde la campaña presidencial.

“La seguridad humana no es un invento mío, es una discusión mundial (...) Hemos medido la seguridad en bajas y, sin embargo, muchos de los indicadores de seguridad no han mejorado (...) Por eso queremos proponer el concepto que se basa no en el número de bajas ni de muertos, sino en el aumento de la vida”, dijo Gustavo Petro.