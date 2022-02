Por el momento no se han dado mayores detalles sobre las causas del hecho, pero según Noticias Caracol, ambos trabajadores fueron arrollados por un tren del Metro.

En las escaleras de la estación Sabaneta, un oficial de policía advierte que no hay servicio. José David, un conductor de una ruta integrada, dice que les advirtieron de la situación pasadas las 10 de la mañana. “Desde eso estamos acá. Los buses están llevando gente a la estación Itagüí”, cuenta.

Desde las 9:25 a.m. la línea A opera entre las estaciones Niquía-Itagüí. El Metro anunció la activación del plan de contingencia de rutas integradas para los usuarios que necesiten movilizarse desde las estaciones sin servicio: La Estrella y Sabaneta. Las rutas integradas de Caldas, La Estrella y Sabaneta estarán llegando hasta la estación Itagüí.

Ante la negativa de prestar el servicio, los usuarios deben tomar de nuevo un alimentador. Fue el caso de nos muchachos que se bajaron de un vehículo y se enteraron de que no había servicio.

Nadie sabe con certeza qué pasó. Afuera de los torniquetes, un grupo de contratistas, encargados de la limpieza del sistema, espera con paciencia. Cuando llegaron, sobre las 10 de la mañana, les dijeron que no podían entrar a la plataforma. No saben qué pasó, más allá de que “ocurrió un incidente”. Uno de ellos advierte que no les han explicado nada. “Estamos sin saber qué pasó. Cerraron la estación y nos quedamos afuera, esperando. Desde las 10 estamos acá”, comenta. Para matar el tiempo, juegan en los celulares o conversan en voz baja.