Trabajadoras sexuales de Bogotá reciben ayudas ante la crisis por COVID-19

“Vinimos a recibir los mercados y me parece una buena causa porque aparte de todo lo que estamos sufriendo, el Gobierno no nos ayuda”, dijo Mariana, una de las beneficiadas.

Las trabajadoras sexuales no pueden trabajar durante la cuarentena por temor a contagiarse de COVID-19. // EFE

LLAMADO AL GOBIERNO

A pesar de las ayudas que han recibido de particulares, estas mujeres siguen esperando que lleguen a sus barrios los subsidios y alimentos que el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá empezaron a entregar en las últimas semanas.

“Somos el pilar de nuestras familias. El Gobierno está predicando, pero no está aplicando. Hablan de aplicaciones de los subsidios y no ha llegado nada, hablan de mercados para ciertas localidades y no ha habido nada”, dijo Fidelia Suárez, presidenta y fundadora de Sitrasexco.

Con los aportes voluntarios de familias y empresas bogotanas, estas mujeres han recibido desde finales de marzo, cuando empezó el aislamiento obligatorio en el país, alimentos, ropa, productos de higiene y elementos para sus bebés.

“Hemos recibido apoyo de la empresa Savicol que nos ha donado 500 kilos de pollo para darle a las personas que tienen hambre. Aquí el Gobierno tiene que dejar de pensar en su bolsillo mientras que el resto del pueblo se está muriendo de hambre”, manifestó Suárez.

El primer caso de coronavirus en el país fue confirmado en Bogotá el pasado 6 de marzo y desde entonces la capital ha sido el principal foco de contagio con 1.597 de los 3.792 enfermos nacionales.