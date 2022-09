Top 5 de los peajes más costosos del país: uno está en Cartagena

Por eso se volvió a radicar una iniciativa en el Congreso por parte del senador Fabián Díaz Plata que busca disminuir las casetas de cobros de los peajes por todas las vías de Colombia y que la distancia mínima entre dos peajes sea de 150 kilómetros.

Sobre este proyecto, el director del Observatorio de logística y movilidad del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, José Stalin Rojas, dijo que en algunos tramos sí hay una cantidad excesiva de peajes y cercanía por kilómetro.

Especialmente en las vías concesionadas o lo que se llamaba autopistas de la prosperidad. “Un trayecto desde Bogotá hacia las principales capitales es oneroso. Es mas barato ir en avión en algunos casos”, aseguró Rojas.

El consultor y experto en movilidad y transporte Eduardo Behrentz agregó que no es una discusión nueva, pero no deja de ser polémica. “Ojalá no sea una iniciativa ideológica que diga que los privados ganen menos, sino que sea una aproximación técnica en la que nos expliquen para qué. Es populista y fácil decir, queremos peajes más baratos, por lo que la explicación debería ser más sofisticada que esa”, aseguró Behrentz.