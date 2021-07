El presidente de la República Iván Duque y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, coincidieron en señalar en la importancia de dar un mandato a los consejos locales de juventud que se escogerán al cierre de noviembre próximo, para lo cual se habla de la posibilidad de tener una ‘séptima papeleta’ moderna, con la cual se puedan acoger los reclamos que vienen haciendo los jóvenes en las manifestaciones desde abril pasado. Lea aquí: Se oficializa elección de consejos nacionales de juventud

El representante a la Cámara, José Daniel López, del partido Cambio Radical, quien llegó al Congreso siendo menor de 40 años, asegura que ese ‘papeleta’ podrá tener validez, siempre y cuando los alcaldes, el gobierno nacional y en especial el Congreso de la República, se comprometan a dar vida jurídica y desarrollar los compromisos.

López, señala que desde el Congreso ya se ha empezado a aprobar algunas leyes de alto impacto para los jóvenes, como la que avala las prácticas profesionales como primera experiencia laboral de los estudiantes que salen de estudiar a buscar empleo y no tienen experiencia que mostrar.

- ¿Hay que darle mayor participación a los consejos de juventud?

Los consejos locales de juventud siguen siendo un órgano consultivo que tienen su valor en el origen popular y que son los únicos cargos de elección popular para los cuales pueden votar menores de 18 años. Es importante recordar que estos consejos ni toman decisiones ni son de carácter vinculante para la sociedad ni para los jóvenes, ni por medio práctico podrían tener impacto en la condiciones de vida de la gente.

Estos consejos se vuelven más importantes o menos relevantes en la medida en que los gobiernos territoriales les den más juego, les den más importancia, les den más herramientas. Lo que sí es muy importante es el evento de elecciones de estos consejos, porque coinciden en el tiempo con un despertar juvenil, con las movilizaciones en las calles que han sido protagonizadas por los jóvenes y por las reivindicaciones de mayor participación. Lo segundo es que con esta iniciativa pueden cobrar mayor vida y relevancia estas elecciones, en la medida que se vuelvan unos espacios de consulta o de refrendación en temas que les interesen a los jóvenes.

- ¿Cómo en cuáles?

Temas tales como la protesta social, el empleo juvenil, el acceso al empleo juvenil, el acceso al empleo sin experiencia. Esas preguntas extras que se hagan el día de las elecciones de los consejos de juventud, lo importante es que se acompañen compromisos concretos del Gobierno nacional, de los gobiernos locales, como también del Congreso de la República, para convertir en políticas públicas y convertir en leyes justamente esos pronunciamientos que hagan los jóvenes. Esto puede ser tan trascendente o intrascendente como lo definamos, para que desde la institucionalidad se logre que el pronunciamiento de los jóvenes sea casi que de obligatorio cumplimiento.

- ¿Pero esta ‘séptima papeleta’ moderna sí es la salida para atender los reclamos de los jóvenes?

No es la única alternativa ni es la solución a todos los problemas, pero es válido porque es un mecanismo de expresión democrática importante, esto no se trata de poner a los jóvenes a botar corriente sino que esto debe implicar un compromiso nacional como de los territoriales, del Congreso debe llenar de vida práctica y legal.

- ¿Qué han hecho desde el Congreso para atender las reclamaciones de los jóvenes?

Me parece importante señalar dos iniciativas que ya aprobamos en el Congreso, que además son de mi autoría e impactan en el empleo juvenil. La primera es la ley de pasantías, es la respuesta a un clamor de los jóvenes porque no logran acceder a su primer empleo cuando salen de la universidad porque no tienen experiencia y no logran acceder a esa experiencia porque nadie les da empleo porque no tienen experiencia, es como un círculo vicioso. La ley determina que todas las prácticas les van a valer después como experiencia profesional.

- ¿Cuál es la otra ley?

Solo le falta la firma del presidente, es la ley de licencia parental compartida. Las que más han sufrido en la pandemia son las mujeres, pero en especial las mujeres jóvenes, hoy más del 20% de ellas ni estudian ni trabajan. Acá había una disparidad entre las licencias. En los hombres ahora pasa de ocho días a dos semanas apenas se firme la ley, esperamos que sea a finales de julio, además en la medida que baje el desempleo se podrá extender hasta cinco semanas.