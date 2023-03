“Todo es cierto, entregaré pruebas”: Day Vásquez sobre hijo de Petro

La hija de este señor Lopesierra es amiga de Nicolás desde hace muchísimos años. Esa muchacha, creo que de buena fe, y no de mala fe, acercó al papá con Nicolás y todo lo demás. Tuvimos una reunión en la casa de la hija”.

Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro.

En todo caso, esa y otras citas que relató Vásquez y que se concretaron para entregar del dinero, el de Marlboro y el de Hilsaca, se produjeron en el primer trimestre del 2022 y tuvieron otro intermediario que no es de poca monta. Lea: “Nunca le di un peso a Nicolás Petro”: Alfonso Hilsaca

Otro de los hechos que relató la exesposa del hijo de Gustavo Petro está relacionado con una camioneta blindada en la que solía movilizarse Nicolás y que también, en campaña, fue usada por el ahora jefe de Estado. Lo particular de ese vehículo es que terminó siendo propiedad de un polémico megacontratista de Villavicencio (Meta), pero fue utilizada en la Costa Atlántica. ¿A cambio de qué?

“Él dice que es alquilada. De hecho, yo tengo la segunda llave de esa camioneta, porque él en un momento me dijo: ‘Esta camioneta es tuya’. Cuando tuvimos todo este problema de la separación, él me dijo un día: ‘Voy a mandar por la camioneta porque mi papá la necesita (...). No devolvió la camioneta”, precisó Vásquez.