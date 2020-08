Añaden que “las antiguas FARC fuimos apenas una parte en la confrontación, al tiempo que la verdad que reclama el país requiere una visión integral, totalizante. Usted lo expresa muy bien, se trata de juntar ordenadamente las fichas del rompecabezas de nuestra guerra interna. De otra manera no se podría conocer la lamentable enormidad de lo ocurrido, la verdad quedaría trunca”.

“Los Acuerdos de La Habana establecieron que todos los actores del conflicto, el Estado, el gobierno, los demás poderes públicos, las FARC-EP, los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional, que haya tenido alguna articipación en el conflicto debe acudir a la Comisión de la Verdad. Esto significa que no sólo las antiguas FARC debemos comparecer a suministrar verdad plena”, señalan en el comunicado firmado por Rodrigo Londoño.

“Lo cierto es que el haber estado de acuerdo con que la paz no se alcanza enteramente sin que el país conozca la verdad de lo sucedido y sin que las víctima y sus derechos sean el centro de esa verdad, es de una gran trascendencia histórica. No cabe duda que se trata de un punto de encuentro, antesala de la plena reconciliación y de garantía de no repetición”, dijo.

Añadió que “lo que particularmente llama la atención es que, tras haber sido ustedes adversarios feroces, hayan coincidido en que, si bien hay episodios que requieren sus propios relatos por tratarse de organizaciones diferentes, la mirada, repaso y análisis del conflicto debe ser uno”.

Leyva solicitó que, así como se llevó a cabo este diálogo con el fin de conocer verdades en el marco del conflicto, otros.