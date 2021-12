Sin embargo, a pesar del paso de las horas, este hecho no ha sido confirmado por las autoridades colombianas, ni tampoco por alguna autoridad venezolana, lo que hace pensar que este caso podría ser similar a la supuesta muerte de Jesús Santrich, jefe guerrillero que también habría muerto en los últimos meses y de quien no se tiene una confirmación oficial de su baja. Lea: Revelan foto de Jesús Santrich muerto tras una emboscada en Venezuela

Juan Carlos Ruiz Vásquez, profesor de la facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, asegura que además llama la atención la forma en la que los grupos ilegales están operando en la frontera, pues, considera, se están dando golpes “contundentes” y “efectivos” contra las disidencias.

“La pregunta acá radica en cómo es que están muriendo estos jefes guerrilleros, quienes los están matando. Se dice que son caza recompensas, uno no sabe si son del Ejército venezolano, aunque también cabría la posibilidad de que sean comandos colombianos. No obstante, el mismo Gobierno ha dicho que no lo son y el Gobierno venezolano no reacciona como si hubiera habido una incursión colombiana en su territorio, lo que tendría unas consecuencias diplomáticas graves”.

Y agrega que, “Estas actuaciones han sido eficaces, son dos grandes cabecillas que se dan de baja en un mismo año, ¿pero quiénes son?, ¿están cobrando las recompensas?”.

Ruiz resalta que estos golpes suponen una importante lesión para las disidencias de las Farc, quienes, según el Gobierno, han encontrado en Venezuela un refugio para realizar sus actos criminales. “Este sería un golpe contundente para una disidencia de las Farc que creía que en el territorio venezolano iban a estar protegidas y salvaguardadas y resulta que no, prácticamente solo queda un cabecilla de la recién fundada ‘Segunda Marquetalia’, lo que implicaría que no tienen la fuerza que se piensa en la frontera y que no les está sirviendo de refugio”, dice.

Entre tanto, Ángela Olaya, investigadora y cofundadora de la Fundación Conflict Responses, indica que existen dudas sobre la posible muerte de Velásquez, “acá hay una diferencia sustancial entre lo que pasó con ‘Santrich’ y ‘El Paisa’ y es que la cuenta oficial del grupo en el que él estaba lo confirmó. En este caso ha habido absoluto silencio, lo cual es muy raro... Yo pienso que existe una posibilidad de que la información esté siendo utilizada de manera estratégica por inteligencia”, asegura.