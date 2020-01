Testigo en caso Odebrecht guardó silenció ante el CNE

Cancino precisó que a Sanmiguel la Fiscalía ya le procesa por las mismas causas, y que mientras la misma esté activa él solo hablará ante ese organismo, con ninguno más.

“Ya está siendo investigado por los mismos hechos y hasta que no defina en la Fiscalía, guardará silencio”, y precisó que por encima está su deber de protegerse así mismo.

Cancino sostuvo que el hecho de guardar silencio no significa que no vaya a colaborar con el CNE, pero que eso se dará solo hasta que termine el proceso en la Fiscalía. Igualmente sostuvo que no es cierto, como se ha mencionado, que Sanmiguel tenga las pruebas concretas de esa supuesta financiación. “Jamás se ha dicho esa afirmación, se ha entendido mal”, explicó.

Por su parte, Alfonso Portela, el abogado del expresidente Juan Manuel Santos, reiteró la inocencia del exmandatario y negó que exista algún documento o que algún integrante de la campaña en su momento hubiera recibido ese dinero del que se habla, “no existe un solo documento que diga que a la campaña entró ese dinero”.