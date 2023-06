“Tenía dos mujeres”: tío abuelo sobre padre de menores rescatados

Fidencio Valencia, tío abuelo de los cuatro menores, nuevamente se refirió al tema de las denuncias sobre maltrato familiar por parte de Manuel Miller Ranoque en contra de Magdalena Mucutuy, madre de niños. Esta vez lo hizo en los micrófonos del programa 10 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Lea aquí: Estas son las razones por las que Wilson sigue perdido

“Mientras él se vino acá a Bogotá, él se llevó a otra mujer para vivir con él, o sea, él quería tener dos mujeres. Ella se agarró a pelear con esa mujer (Magdalena Mucutuy, madre de los menores), él también le pegó a ella, tuvo una herida en el pescuezo, después la niña Lesly lo va a contar muy bien, por esa situación los niños se volaron al monte, estuvieron perdidos como tres días”, dijo Valencia. Lea aquí: Se escondían debajo de unos palos por miedo: abuelo de niños rescatados

El tío abuelo de los niños insistió en que interpondrá acciones legales si Manuel Ranoque no cuenta la verdad de lo sucedido. “Yo sí lo demando porque por culpa de él. Yo perdí a mi sobrina, él la maltrataba y fumaba marihuana delante de los niños. Yo no estoy peleando por los hijos, si quería a los hijos por qué se puso a hacer tanta fechoría, si él como papá no pudo sostener el hogar, él le echó mucha mentira”, sentenció Valencia.