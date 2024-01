“Tengo miedo”: periodistas de City TV denunciaron a acosador sexual

Además de Téllez, otras periodistas han sido víctimas de las acciones de este hombre. “Casi no duermo del miedo de que me dio enterarme de quién se trataba y de todo lo que hacía”, dijo Estefanía Maldonado, periodista del mismo canal, solicitando ayuda a la Secretaría de la Mujer y Policía de Bogotá a través de sus redes.

La periodista ha compartido una serie de detalles alarmantes sobre el acosador que la ha estado hostigando. “¡Tengo miedo! Me acaba de escribir el acosador (...) Me dice que tiene un problema grande con la cocaína y que por eso me manda estos videos pornográficos”.

“’Me estoy masturbando pensando en ti’: eso fue lo que me dijo este señor asqueroso a través de un video que me envió a mi número de trabajo. ¡Es un acosador! Esta es la segunda vez que me envía estos vídeos pornográficos”, denunció la periodista en su cuenta de X.

“El año pasado el señor me escribió en dos ocasiones. La primera vez me mandó un video mostrando su parte íntima, en la segunda ocasión abrió un grupo de WhatsApp conmigo y allí me enviaba textos obscenos. Esta vez, 18 de enero, me vuelve a enviar dos videos horribles”, dice la comunicadora, quien señala que los hostigamientos no cesan.

Téllez decidió hacer público el caso a la espera de una respuesta por parte de las autoridades. “El año pasado puse la denuncia para que rastrearan a este señor, pero pasó el tiempo y nunca lo ubicaron. El sujeto siempre tiene varias simcard y siempre escribe desde un número diferente”, explicó la periodista en sus redes sociales. Lea aquí: “Es una campaña de desprestigio”: Hollman Morris por denuncias de acoso laboral

Las periodistas han expresado que su caso ha sido tomado por la Secretaría de la Mujer y la Fiscalía, y se espera poner fin a esta situación.