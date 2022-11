¡Tenga en cuenta! Jornada laboral tendrá una reducción desde el 2023

Justo por ítems como ese, la regulación no se aplicó en 2022, pues el legislativo trazó un periodo de un año para que las corporaciones se preparen para el cambio en las jornadas.

“El empleador debe respetar todas las normas y principios que protegen al trabajador. La disminución de la jornada de trabajo no implicará la reducción de la remuneración salarial ni en las prestaciones, ni el valor de la hora ordinaria de trabajo, ni exonera de obligaciones en favor de los trabajadores”, dice la normativa.

El país tendrá un 2023 de cambios laborales, y no solo porque el presidente Gustavo Petro quiere impulsar una reforma en ese ámbito. La razón es que, a partir de julio, entra en marcha la reducción de la jornada semanal, un proceso que debe bajar el compendio de horas de 48 a 42 para 2026.

Por ejemplo: marcar tarjeta de lunes a viernes, cada día 8,4 horas laborales, para descansar sábado y domingo; o distribuir ese tiempo de lunes a sábado, según las posibilidades de cada compañía.

La profesora de Derecho Laboral de la Universidad del Rosario, Adriana Camacho, resaltó que hay estudios que demuestran que los trabajadores son más productivos y felices si trabajan menos. No obstante, es enfática con una realidad: esta modificación no afecta de igual manera a todas las organizaciones y eso no se tuvo en cuenta cuando se tramitó la ley.

“Algunas empresas se verán golpeadas, seguramente, porque tendrán que pagar horas extras, mientras otras no van a tener mayores problemas para facilitar la conciliación entre vida familiar y trabajo”, explica.

¿Qué pasará con los vigilantes que tienen turnos de 12 horas continuas, en muchas ocasiones nocturnas?, ¿qué medidas se tomarán para las compañías que funcionan con turnos para cuestiones como la producción de objetos?

Esos interrogantes deberán ser respondidos por el Ministerio del Trabajo, que por ahora decide guardar silencio sobre las modificaciones a la jornada y omitió dar detalles acerca de los avances que ha hecho para su implementación.