“Tenemos solicitudes para pilotos en más de diez aeropuertos”: Aerocivil

Hay que aclarar que nosotros no estamos hablando de normalizar o reiniciar las operaciones aéreas, en este momento la directriz que dio el presidente Iván Duque es la posibilidad de abrir unas pruebas piloto que deben ser solicitadas por los alcaldes con jurisdicción en el lugar donde esté ubicado el aeropuerto, que nos servirán para ver en la práctica cómo están los protocolos y los procedimientos.

Hemos implementado un plan de conectividad aérea especial para restringir el número de operaciones que puede tener un aeropuerto por hora, buscando que en esta primera instancia de conectividad selectiva y cuando empiecen a abrirse aeropuertos se garantice que pueden implementar las medidas del distanciamiento físico para controlar que los pasajeros cumplan con estos requerimientos de autocuidado, como el uso del tapabocas y seguir las instrucciones, tanto del personal en tierra como el aeropuerto como las tripulaciones de vuelo.

- ¿Qué otros avales hay para rutas piloto?

Como le decía, hay más de 10 alcaldes que le han planteado al Gobierno Nacional la posibilidad de que se abran rutas piloto en sus respectivos aeropuertos y eso está siendo evaluado por el Ministerio del Interior, Transporte y Salud y una vez culmine la evaluación emitan su concepto para que nosotros hagamos la parte técnica operacional.

Prefiero que sea el Gobierno Nacional el que evalúe y se pronuncie, porque se trata de unos piloto y entre todos tenemos que obrar con bastante prudencia para no enviar el mensaje que no es. El gobierno no está preparado para normalizar un servicio esencial, pero sí venimos trabajando con estos 10 alcaldes y gobernadores para identificar cuáles podrían ser esas rutas.

- ¿Qué se viene haciendo en el caso específico de Bogotá?

Es igual que en otros territorios del país. Nosotros desde el punto de vista técnico venimos trabajando con alcaldes y gobernadores, explicando los protocolos de bioseguridad al transporte aéreo, trabajando con las autoridades locales y con los operadores del aeropuerto para verificar la implementación de los protocolos de bioseguridad y las instancias correspondientes del Gobierno Nacional trabajando con los gobiernos locales y en ese caso con el gobierno del distrito, para buscar el momento oportuno para plantear un piloto para el transporte aéreo. En ese sentido venimos trabajando muy bien con el distrito y seguiremos trabajando de la mano, para que en el momento que se considere oportuno, estemos preparados tanto el operador del aeropuerto como las aerolíneas.

- ¿Qué trabajo se viene haciendo con las aerolíneas?

Las aerolíneas también conocen a fondo los protocolos de bioseguridad y cada una de ellas está aterrizando su operación en la practica operacional los protocolos, medidas de aseo, implementación de plan de emergencias, capacitación a su personal y todas las demás medidas y nuevos procedimientos.