Suspenden audiencia de ‘Jorge 40’ en la JEP: los detalles hasta ahora

Sobre las 9:30 de la mañana y hasta rozando las 6 de la tarde, se suspendió en el Palacio de Justicia de Ibagué la última oportunidad que tiene Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, para entrar a la JEP.

Según lo que advirtieron los magistrados Sandra Castro y Mauricio García, la audiencia iniciada el día de hoy por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le hizo una claridad a Rodrigo Tovar, cuya finalidad es contribuya a aclarar los delitos que cometió y que aporte información en su actuar como una bisagra entre militares y paramilitares para cometer actos criminales.

“En su caso particular, señor Tovar, en esta audiencia única de aporte a la verdad, debía demostrar que antes de integrar el bloque norte de las AUC, había cometido delitos del conflicto como tercero colaborador o financiador del paramilitarismo, pero también si demuestra que estuvo involucrado funcionalmente a la fuerza pública”, expresó la magistrada.

Durante las primeras horas de la diligencia, esta se enfrascó en las quejas de los magistrados y de Tovar y su defensa sobre la explicación acerca del origen del conflicto que iba a explicar.

“Si aquí no se me va a dar la oportunidad de explicar el contexto del conflicto en esas zonas, lo que me llevó a mí a ser colaborador, se me están violando todos los derechos de la libre expresión para expresar cuáles eran las dinámicas del conflicto. Parecería que estamos juzgando un pasado con ojos de presente”, sostuvo Tovar.

Y agregó “Si aquí no se me va a dar a mí la oportunidad de explicar el conflicto en esas zonas, pues entonces a mí se me están violando todos los derechos de la libre expresión sobre qué es lo que debe entender Colombia, mi historia de vida y lo que me llevó a mí a ser en algún momento un tercero colaborador, pero no solo de las autodefensas, tercero colaborador de las Farc y del Eln, porque eso fui primero, un tercero colaborador del ELN y las FARC. Eso fue Rodrigo Tovar desde el año 1993 al año 1996”.

PIDO PERDÓN A LAS VÍCTIMAS

Durante un lapso de media hora, alias Jorge 40 pidió perdón a las víctimas y envió un mensaje de construcción del futuro con ellos.

“Desde mi más esencial intimidad quiero declararles solemnemente que me siento profunda y sinceramente arrepentido por todo el dolor y el daño causado a cada uno de ustedes producto de mis acciones como tercero y como combatiente directa o indirectamente, y mis omisiones con ocasión del conflicto armado civil colombiano”, mencionó.