La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó suspender la diligencia de versión voluntaria del general (r) Miguel Maza Márquez, programada para este jueves 25 de noviembre, por su presunta participación en crímenes cometidos contra la Unión Patriótica (UP).

Lo anterior, de acuerdo con la JEP, hasta que se estudie una tutela presentada por Maza Márquez contra el auto que ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a la Policía Nacional y a la Escuela de Posgrados de la Policía (Espol), lugar donde se encuentra recluido, adoptar todas las acciones necesarias para garantizar su traslado a las instalaciones de la JEP, para llevar a cabo la diligencia judicial.

Esta suspensión se suma a la no asistencia el pasado martes, del general (r) Maza Márquez, a la diligencia de versión voluntaria que tenía programada ese día. Lea: Maza Márquez no se presentó a rendir versión por crímenes de la UP

En su plan de contribución a la verdad ante la JEP, el general (r) Maza Márquez prometió, entre otros asuntos, ofrecer información sobre la posible infiltración del DAS por organizaciones criminales y la “relación entre el estamento militar y los grupos paramilitares que sirvió de plataforma no solo para el magnicidio de Luis Carlos Galán (agosto de 1989), sino también para la comisión de auténticos crímenes contra la humanidad, como el genocidio de la UP”.

Mediante el auto 028 de 2021, la Sala hizo este llamado teniendo en cuenta que Maza Márquez fue mencionado en los informes de la Fiscalía General, del Centro Nacional de Memoria Histórica y en presentados por las víctimas. Además, se tuvo en cuenta el recaudo de pruebas y decisiones judiciales de la justicia ordinaria.