Supuesto ritual satánico resultó siendo obra del museo de Antioquia

El presidente de Fedegán denunció con una serie de fotografías que “un grupo de encapuchados estuvieron haciendo rituales satánicos (...) frente de la iglesia del Poblado (Medellín)”, pero era la presentación de La peregrinación de la Bestia.

Esta obra era una acción performática con danza que hace parte de una iniciativa del Museo y la Alcaldía de Medellín para activar el espacio público de la Comuna 10 mediante artes vivas.

Entre agosto y noviembre doce artistas y un colectivo estarán realizando experiencias de artes vivas en el espacio público con “propuestas relacionadas con las prácticas experimentales que buscan abolir los límites entre el arte, el objeto artístico y el espectador como sujeto pasivo” para el proyecto Acciones Abiertas.

Este lunes festivo el esposo de la senadora del Centro Democrático Maria Fernanda Cabal escribió en Twitter “me disculpo. Fui sujeto de un engaño, no obstante pregunte a dos personas que me enviaron las mismas imágenes si la información era correcta. Tendré aún más cuidado la próxima vez”, sin embargo no borró el trino con la información errada.