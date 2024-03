Supuesta cuenta de ‘Iván Mordisco’ dice que apoyaron a Petro y los traicionó

“Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo. Iván Lozada”.

Horas después de que el presidente Gustavo Petro lo llamó “traqueto vestido de revolucionario”, este miércoles desde una cuenta que sería del comandante del autodenominado Estado Mayor Central, alias ‘Iván Mordisco’, lanzó una dura acusación y señaló que cuando el grupo armado supuestamente apoyó al mandatario en campaña no eran considerados traquetos.

Al compararlo con Pablo Escobar y al reprochar el atentado contra un grupo de indígenas en Toribío (Cauca), el jefe de Estado aseguró que el líder guerrillero "está asesinando al pueblo" y no es el artífice de ninguna revolución.

Según Petro, se puede escoger entre “los dos caminos”, pero no lo que no se puede es confundirlos “jamás”. En ese sentido, señaló: “Claro que se puede escoger el camino de Pablo Escobar. Pero el camino de Pablo Escobar no es el mismo camino del sacerdote Camilo Torres Restrepo, uno va pa’ un lado y el otro va pal’ otro. El Pablo va para asesinar la gente y morir, y el del cura Camilo Torres para servir al pueblo y ayudar a la vida”.

Las declaraciones del primer mandatario se dan luego de que el pasado domingo suspendió, vía decreto, el cese al fuego bilateral con las disidencias en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Lo anterior, debido a los incumplimientos de ese grupo al acuerdo pactado con el Gobierno el pasado 17 de octubre. En esas convulsas zonas del país, el jefe de Estado ordenó la reanudación de las operaciones militares ofensivas y operativos policiales a partir de las 00:00 del miércoles de marzo de 2024.