“En el país sí hay posibilidad de que haya recursos para el metro de Bogotá, para vías 5G y eso está bien. Pero ¿por qué no hay también para La Mojana, una zona que aporta más del 20% de producción de frutas, arroz y ganado a Colombia?”, manifestó el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, luego de hacer un sobrevuelo por la zona en emergencia. Lea aquí: En consejo ampliado de gestión del riesgo evalúan situación de La Mojana

Espinosa llamó enérgicamente la atención del Gobierno nacional para que se emprenda una solución de fondo y estructural para la región de La Mojana, afectada por décadas por cuenta de las consecuencias del invierno y seriamente amenazada hoy por el incontenible desbordamiento del río Cauca.

“Se han venido invirtiendo muchos millones de pesos en mitigación, pero hemos estado atendiendo lo urgente y no lo importante para resolver el tema de raíz. ¡Señores, no más! Debemos dar una solución definitiva para La Mojana. ¡Esto no aguanta un Papel más! ¡Esto no aguanta un diagnóstico más!” enfatizó el mandatario sucreño.