No obstante, evidenció que hay 7 mil iniciativas PDET con ruta de implementación activada, que no cuentan con criterios para definir su cumplimiento. Así mismo, que no se cuenta con un sistema de información público para conocer los avances y los montos invertidos en cada iniciativa.

Por lo anterior, la Procuraduría recomendó fortalecer la articulación del PDET con otras agendas de planeación, en particular las relacionadas con reparación y sustitución de cultivos, además que se cuente con un sistema de información público para conocer los avances.

En este mismo punto, en relación al acceso y uso de la tierra, se encontró que un 29% de 7 millones de hectáreas contempladas en el acuerdo de paz, han sido formalizadas, pero solo el 0,3% de 3 millones de hectáreas que se prevé adjudicar a campesinos han sido entregadas.

El ministerio público aseguró que se tiene que mejorar el acceso a tierras por parte de campesinos y demás beneficiarios de la reforma Rural Integral.