La solicitud tiene como objeto determinar si estas funcionarias, en su calidad de representantes del Gobierno, atendieron diligentemente las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo que existía de que en estas poblaciones ocurrieran asesinatos colectivos. Lea aquí: Nuevas masacres son prueba de que la violencia no se ha ido del país

“De no haberlo hecho, habrían incurrido en una falta disciplinaria gravísima, pero sobre todo, en un fraude ético y moral ante la incapacidad de salvar vidas, teniendo en sus manos la posibilidad de haberlo hecho. Lejos de hacer parte de alguna ideología política, proteger la vida, sobre todo cuando tenemos todas las herramientas para hacerlo, es un deber ser de todo colombiano y lo es aún más, de todo servidor público”, destaca Cifuentes en la solicitud.

El exfuncionario expresó que hay evidencias de que ambas mujeres fueron notificadas de las amenazas que los grupos armados ilegales venían haciendo a los pobladores. Lea aquí: Mindefensa: masacres tienen relación con narcotráfico y grupos ilegales

“De nada sirve que se prendan las alarmas contra incendios si los bomberos no actúan. En otras palabras, es un hecho que la ministra Arango y la exministra Gutiérrez fueron notificadas de lo que podría pasar. Lo que no sabemos y por eso acudimos a la Procuraduría, es si actuaron o no tras conocer esa información”, sostuvo.